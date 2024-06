Espagne : coup dur pour Ayoze Perez

En grande forme depuis le début de l’Euro, l’Espagne est impressionnante. La Croatie et l’Italie ont subi les foudres de la Roja, bien décidée à retrouver les sommets de l’Europe, 12 ans après le dernier sacre. Les jeunes ailiers Lamine Yamal et Nico Williams illustrent cette nouvelle génération talentueuse ibérique, et pourraient continuer à engranger des minutes, surtout avec une blessure d’un de leurs remplaçants : Ayoze Perez.

Comme l’indique AS, le joueur de 30 ans a été victime d’un claquage à la jambe droite contre l’Italie, et la durée de son absence n’est pas encore connue. Un coup dur pour l’Espagne, ajouté à l’absence de Nacho à l’entraînement, déjà laissé sur le banc contre l’Italie en raison d’une gêne musculaire.