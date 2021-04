Norwich dédie un maillot à ses supporters

Le club de Norwich City rend hommage à ses supporters en dévoilant un maillot spécial qui sera porté contre Reading le samedi 1er mai.

On l'a vu avec l'annonce de la Super League, les supporters anglais sont de véritables passionnés de football qui vivent pour leur club de cœur. Seulement, avec la pandémie mondiale en cours, ces supporters ne peuvent pas se rendre au stade et c'est pour cette raison que Norwich a décidé de leur rendre hommage en présentant un nouveau maillot.

Assurés de monter en Premier League pour la saison 2021/2022, les joueurs de Norwich vont porter ce maillot à Carrow Road lors de l'avant dernière journée du championnat pour fêter leur retour en première division avec une pensée pour leurs supporters. « Je suis vraiment excité et j'ai hâte du jour où vous serez de de retour. Surtout en Premier League, ce sera vraiment quelque chose », affirme Josh Martin, attaquant des Canaries.

« C’est avec une sincère gratitude que nous remercions nos partenaires, en particulier Dafabet, qui ont accepté de renoncer à leur image de marque pour permettre à cette initiative de se concrétiser », rapporte le responsable des opérations commerciales du club Sam Jeffery. Sur cette tunique sans sponsor maillot, on retrouve donc un design unique aux couleurs historiques du club où les supporters exultent.

Vendus à 30 et 25 livres sterling en édition limitée, les maillots adultes et juniors connaissent un franc succès auprès des supporters, à tel point que les maillots seniors sont déjà en rupture de stock. Pour chaque maillots vendus, le club indique dans son communiqué de presse que 5 livres sont reversés à divers groupes de supporters dans le but d'améliorer leur expérience quand ils seront autorisés à revenir. Jusqu'au bout, le club du comté de Norfolk rend véritablement hommage à ses supporters...