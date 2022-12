Kylian Mbappé pourrait annoncer son intention de quitter le PSG dès son retour en France

La suite après cette publicité

Décidément, la France n’a même pas le temps de souffler après sa grande désillusion face à l’Argentine que le mercato reprend ses droits. Et ce lundi matin, Sport n’y va pas de main forte concernant le futur de Kylian Mbappé. Le meilleur buteur du Mondial 2022 pourrait annoncer son intention de quitter le Paris Saint-Germain à son retour en France.

Le quotidien catalan explique que le Bondynois serait toujours agacé par son club et qu’il serait plus que jamais décidé à changer d’air à la fin de la saison. Une rumeur qui ne surprendra personne puisque Mbappé est sous contrat jusqu’en 2024 et que son avenir sera forcément décidé en juin prochain s’il n’active pas son année optionnelle. De son côté, le patron du Real Madrid Florentino Pérez serait toujours à l’affût.