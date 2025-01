Emmanuel Adebayor rend hommage à Cristiano Ronaldo

Emmanuel Adebayor n’est resté que six mois au Real Madrid, mais il aura eu le temps de laisser une belle empreinte dans la capitale espagnole, en marquant notamment un doublé contre Tottenham en quart de finale de Ligue des Champions. Comme beaucoup de joueurs passés par la Maison Blanche, l’attaquant togolais a été impressionné par un homme : Cristiano Ronaldo.

Dans un entretien accordé à Relevo, Adebayor a raconté sa rencontre avec l’attaquant d’Al-Nassr, et la première conversation avec celui qui n’avait alors qu’un seul Ballon d’Or : « L’entraînement commençait à 10h30 et toi, tu arrives à 7h30. Pour faire quoi ? Trois ou quatre heures avant. Je me suis dit de le laisser dans son monde, pour qu’il profite du football et de sa carrière. Et aujourd’hui, il a 41 ans, il est toujours au top, jouant au football, au sommet… C’est tout simplement beau à voir. Un grand exemple. Pour moi, avoir l’opportunité de jouer avec lui, même si ce n’est que six mois… Et il sait le respect que j’ai pour son mental, pour la personne, pour le caractère qu’il a. Il voulait toujours être le meilleur. Et pour moi, c’est incroyable. »