Liga : le groupe du FC Barcelone contre la Real Sociedad

Alors que le FC Barcelone accueillera la Real Sociedad au Camp Nou (20h) pour le compte de la première journée de la Liga, Ronald Koeman a convoqué 23 joueurs pour tenter de lancer idéalement la saison des Blaugranas, eux qui sont désormais orphelins de leur légende vivante Leo Messi. Pour cette rencontre, Pjanic, Umtiti, Coutinho et Collado ont été laissés de côté par le technicien néerlandais tandis qu’Ansu Fati, Óscar Mingueza, Marc-André Ter Stegen, Ousmane Dembélé et le 'Kun' Agüero, tous blessés, ne figurent pas sur cette première convocation. En revanche, inscrits à la dernière minute, Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj sont quant à eux bien présents.

La suite après cette publicité

Le groupe du FC Barcelone : Dest, Pique, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, Griezmann, Memphis Depay, Braithwaite, Neto, R. Manaj, Lenglet, Pedri, Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, E. Royal, Eric, Iaki Pesa, Demir, Nico, Gavi, Balde et Arnau Tenas