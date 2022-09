La Russie exige l'éviction du sélectionneur de l'Ukraine

Le sélectionneur de l'Ukraine, Oleksandr Petrakov (65 ans), est pris en grippe par la Russie, suspendue de toutes compétitions internationales (clubs et sélection). En effet, le média The Guardian rapporte que le syndicat de football russe accuse ce dernier de discrimination et de préjugés politiques et voudrait que l'UEFA intervienne. La FUR affirme aussi qu'Oleksandr Petrakov a lancé un appel à la violence. Dans une interview en avril dernier, Petrakov ne cachait pas sa détermination à venir défendre son pays en guerre contre les Russes et a également appelé à les bannir du sport international.

« J’ai pensé que s’ils venaient à Kiev, je prendrais une arme et je défendrais ma ville. J’ai 64 ans, mais je pensais que c’était normal de faire ça. Je pense que je pourrais éliminer deux ou trois ennemis. » déclare Petrakov dans une interview datant d'il y a quelques mois avec The Guardian. Un porte-parole de l'Association ukrainienne de football avance qu'il n'a pas pu rejoindre les forces militaires, car il manquait d'expérience. On rappelle que l'Ukraine n'est pas parvenue à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde ne perdant contre le Pays de Galles, en finale des barrages.