OM - FC Nantes : les compositions probables

Troisième de Ligue 1 après deux journées, l'Olympique de Marseille a l'occasion de reprendre la deuxième place du championnat à l'Olympique Lyonnais, large vainqueur de Troyes vendredi soir mais qui dispose d'un match en retard. Vainqueurs du Stade de Reims (4-1) lors de la première journée, les Olympiens restent, cependant, sur un match nul heureux à Brest (1-1) le week-end dernier. En Bretagne, malgré un but de Nuno Tavares (38e), les hommes d'Igor Tudor ont, en effet, été rejoints en seconde période sur une réalisation de Pierre Lees-Melou (61e).

Dans l'antre de l'Orange Vélodrome, le club phocéen s'apprête donc à croiser le fer avec le FC Nantes, qui pointe à la treizième place avec deux unités. Battus par le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions (0-4), les Canaris ont, par la suite, enchaîné avec deux nuls en deux journées contre Angers (0-0) et Lille (1-1). En terres marseillaises, les hommes d'Antoine Kombouaré auront donc l'occasion de définitivement lancer leur saison.

L'OM toujours sans Payet !

Pour cette rencontre, l'OM devrait pouvoir s'appuyer sur un effectif au complet. Entré en jeu contre Brest, l'attaquant chilien Alexis Sanchez pourrait honorer sa première titularisation dans le 3-4-2-1 d'Igor Tudor. Malgré le retour de Pau Lopez, Ruben Blanco devrait débuter dans les buts. Devant lui, Balerdi, Gigot et Mbemba formeront la défense à trois. Bien aidés par Tavares et Clauss, présents dans des rôles de pistons, Veretout et Rongier composeront l'entrejeu marseillais. Soutenu par Gerson et Guendouzi, Sanchez devrait donc connaître sa grande première à Marseille.

De son côté, le FC Nantes sera privé des services de Moussa Sissoko. Le milieu de terrain français est blessé aux ischios et absent pour une durée de trois semaines. Dès lors, Antoine Kombouaré devrait opter pour un 3-4-1-2. Devant Lafont, titularisé dans les cages nantaises, Castelletto, Girotto et Pallois formeront le trio défensif. Au milieu de terrain, Chirivella et Moutoussamy seront associés tandis que Corchia et Merlin évolueront en tant que pistons. Dans un rôle de meneur de jeu, Blas sera lui chargé d'alimenter le duo d'attaque formé par Simon et Guessand.

