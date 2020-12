LdC, PSG : Leonardo fait le bilan de la phase de poules

La suite après cette publicité

Qualifié pour les huitièmes de finale (et futur adversaire du FC Barcelone), le Paris Saint-Germain a dû batailler pour ne pas être éliminé dès la phase de poules. Battu à domicile par Manchester United et défait sur le terrain du RB Leipzig, le club de la capitale a dû réagir pour s’éviter un drame. Et pour Leonardo, le parcours des hommes de Thomas Tuchel pourrait devenir un gros atout.

« C'était pas facile avec la situation que tout le monde a vécu, la difficulté du moment : la pandémie, la préparation la Champions League que l'on a fini fin août. C’était un démarrage un peu difficile pour nous. Mais d'un autre côté, on a réussi quelque chose de très important, parce que c'était presque impossible de se qualifier. Mais on a gagné trois matches de suite avec beaucoup d'efforts. Et on a réussi à se qualifier comme premiers du groupe. C'est pour ça que je suis très confiant. Quand tu commences une compétition dans la difficulté, mais que tu ressorts avec la force et comment on l'a fait, c'est un bon démarrage. C'était difficile, tu es sorti d'une situation compliqué et la tu te présentes en phase finale de Champions League avec les 16 équipes qui sont là. Mais ça se présente bien », a-t-il déclaré.