Vidéo : les loupés du PSG face à Dortmund font rager sur X !

Pour la 6e journée des phases de poules de la Ligue des Champions, le Paris Saint Germain affronte Dortmund. Un match capital pour les Franciliens puisqu’ils jouent leur qualification en 8e de finale. Si les Parisiens dominent dans le jeu, le score reste toujours nul et vierge et pour cause, les joueurs du PSG n’y arrivent pas face aux cages : un sauvetage in extremis de Sule sur la frappe de Mbappé, un poteau pour Bradley Barcola ou encore une frappe hors cadre de Kolo Muani alors qu’il a réussi à se défaire des deux défenseurs centraux. Pour rappel, le PSG a toujours son avenir entre les mains, une victoire leur assurerait la qualification, encore faudrait-il réussir à marquer… Sur les réseaux sociaux, les supporters ne sont pas les plus confiants…

