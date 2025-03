Le PSG frappe fort sur l’OM

Choc au sommet de la Ligue 1 ce dimanche soir entre le PSG et l’OM dans un Classique qui tient déjà toutes ses promesses et qui sent le soufre. Reste que cette affiche entre le 1er de Ligue 1 et son dauphin est bien plus déséquilibrée qu’il n’y paraît. Entre une équipe du PSG qui marche sur l’eau et qui vient d’éliminer Liverpool en Ligue des Champions et une équipe marseillaise capable du meilleur comme du pire ces derniers matches, l’issue de la rencontre ne fait guère de doutes et devrait logiquement tourner en faveur des Parisiens. Néanmoins, ce match n’est pas comme les autres et dans le football tout est possible. Mais nul doute que le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes risque de ne pas être le seul fait majeur d’une rencontre que tout le foot français attend.

La suite après cette publicité

Dans un stade plein comme un œuf, la bande à Luis Enrique, bien que quasi assurée d’être champion de France, voudra conserver son invincibilité en Ligue 1. Paris aura à coeur de dominer son meilleur ennemi et ainsi faire plaisir à ses supporters décidément bien gâtés cette saison. Pour ce classique de la Ligue 1, on s’attend à une belle rencontre et à une pluie de buts. Pour profiter des cotes de PSG-OM, le site de paris sportifs PARIONS SPORT en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 85 € + 15 € offerts sans dépôt pour toute nouvelle inscription**.

Parmi les différents paris proposés par PARIONS SPORT en Ligne pour cette rencontre PSG-OM, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour vous :

La suite après cette publicité

Le PSG l’emporte 4-1 face à l’OM, cote à 14,50

C’est un PSG injouable et en grande forme qui se dresse devant l’OM. Le club phocéen va devoir affronter l’une, si ce n’est la meilleure équipe européenne du moment. Pas une mince affaire pour la formation de Roberto de Zerbi qui alterne le bon et le très moyen depuis un mois. A l’instar de ses concurrents directs au podium, Marseille devrait repartir du Parc des Princes avec une lourde défaite à la clé. Ici on imagine bien Marseille repartir avec un lourd score, le même que pour l’ASM et Lille mais aussi pour Rennes le week-end dernier, à savoir 4-1.

Ousmane Dembelé marque un doublé ou plus contre l’OM, cote à 4,80

Qui peut stopper Ousmane Dembelé ? C’est une question à laquelle personne ne peut répondre actuellement, pas même Ibou Konaté ou Virgil van Dijk. Auteur de 21 buts depuis le début de l’année 2025, Dembouz n’a pas d’équivalent en Europe. Et l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 buts aura à coeur de faire monter ses statistiques face à l’OM, ennemi historique du club de la capitale. Cette saison, il a déjà marqué deux buts ou plus à 6 reprises en L1, la dernière fois face au Stade Rennais samedi dernier. L’ancien Barcelonais voudra sans doute faire la passe de 7. Avec une cote de 4,8, ce pari ne semble pas aussi risqué que cela. D’ailleurs en plaçant 85 € pour votre premier pari et s’il est gagnant, vous gagnerez 323 € + 85 € en crédits de jeu soit 408€. Pas mal pour un pari qui vous sera remboursé en crédit de jeu s’il est perdant.

La suite après cette publicité

Amine Gouiri marque face au PSG, cote à 4,30

C’est le détonateur de l’OM. Depuis son arrivée à Marseille, Amine Gouiri navigue sur des statistiques très élevées. Impliqué directement sur 6 buts en 6 apparitions avec le club phocéen, l’attaquant international algérien a marqué à trois reprises depuis son arrivée. On l’imagine bien s’en offrir un quatrième face à une équipe du PSG qui lui réussit plutôt bien ces derniers mois avec 2 buts inscrits lors des 3 derniers matches face à Paris, dont un but superbe en solitaire au Parc il y a un peu plus d’un an lorsqu’il évoluait à Rennes. La cote est très belle, à 4,30 et mérite d’être tentée. D’autant qu’en plaçant 85 € pour votre premier pari et que s’il est gagnant, vous gagnerez 408 € + 85 € en crédits de jeu soit 276,25€.

En ce début d’année, Parions Sport en Ligne t’offre un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt ! Un bon plan PARIONS SPORT en Ligne idéal pour parier sur ce PSG-OM et ce, sans prendre de risques !

La suite après cette publicité

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur PARIONS SPORT en Ligne, pour profiter de 15€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 85 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT en Ligne, ici une victoire 4-1 du PSG face à l’OM, coté à 14,50. Misez par exemple votre premier pari de 85€ sur cette cote et tentez de gagner 1232,50€. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 85€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

Grâce à votre pari, tentez de remporter la cagnotte du Classico

Enfin, Parions Sport met en place une opération spéciale pour ce Classico, à savoir une cagnotte montante à partager entre les joueurs sur le match PSG-OM (montant maximum de la cagnotte fixée à 250 000€). Le montant de départ est fixée à 100 000 € et elle évolue en fonction des événements durant la rencontre (un but du PSG fait augmenter la cagnotte de 7500 €, un but de l’OM de 13 000 €, un tir cadré de 1 500 €, un poteau sortant ou une barre de 10 000 €). Pour être inscrit à cette cagnotte, il faut faire un pari simple gagnant sur une cote de 1,50 minimum (ce qui représentera une part de la cagnotte). À la fin de la période, chaque joueur reçoit une partie du montant de cette cagnotte en fonction du nombre de parts remportées. Par exemple, pour 200 000 € de cagnotte et 25 000 parts remportées, la valeur de la part sera de 8 €. Si le joueur remporte 3 parts, il gagnera 24 € en crédits de jeu.

Pour tenter de remporter cette cagnotte, inscrivez-vous sur PARIONS SPORT en Ligne.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes PARIONS SPORT en Ligne du 15/03/2025 à 9h, cotes susceptibles d’évoluer)