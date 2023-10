PL : Arsenal inflige une manita à Sheffield, Bournemouth s’en sort contre Burnley

Suite de la 10e journée de la Premier League ce samedi après-midi avec deux rencontres au programme : Arsenal - Sheffield United et Bournemouth - Burnley. On débute par l’Emirates Stadium où les Gunners déroulaient face aux Blades (3-0), remerciant Eddie Nketiah d’un beau triplé en une demi-heure (28e, 51e, 58e). Si ça ne suffisait pas, Fabio Viera - sur penalty (88e) - et Takekiro Tomiyasu (90+6e) aggravaient la marque pour infliger une manita au promu, lanterne rouge du classement du championnat.

De quoi permettre aux hommes de Mikel Arteta de suivre la cadence du leader Tottenham, vainqueur de Crystal Palace vendredi soir. Enfin, sur la pelouse du Vitality Stadium, Bournemouth croyait ne prendre qu’un point après avoir égalisé grâce à Antoine Semenyo (22e), et ce à la suite de l’ouverture du score de Charlie Taylor (11e). C’était sans compter sur Philip Billing (76e), qui offrait la victoire aux Cherries. Trois points importants pour sortir de la zone rouge, les Clarets passent 19es…