Le missile exceptionnel de Kylian Mbappé avec le Real Madrid

Kylian Mbappé a confirmé son retour en forme ce dimanche après-midi dans le match face au Séville FC. Le Français, titulaire à la pointe de l’attaque malgré l’absence de Vinícius Júnior, n’a eu besoin que de quelques minutes pour ouvrir le score. Et de quelle manière ! Seul ou presque à l’entrée de la surface, il a envoyé une frappe surpuissante dans la cage de Fernandez.

Un but sublime avec une frappe limpide qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse. L’ancien buteur du PSG a ainsi marqué lors des quatre derniers matches de Liga. Et son coéquipier Valverde l’a imité un peu plus tard dans la rencontre d’une nouvelle frappe lointaine juste magnifique. Le Real Madrid fait le show sur sa pelouse face à Séville.