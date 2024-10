Man Utd : David Beckham défend Jim Ratcliffe et INEOS

Pendant que Manchester City règne sur l’Angleterre depuis plusieurs saisons, son rival United reste en difficulté. Les supporters de Manchester United attendent désespérément que leur club retrouve leur succès d’antan, que ce soit sur le plan national - MU n’a plus gagné la Premier League depuis 2013 - ou sur le plan continental. L’arrivée de Sir Jim Ratcliffe à la tête du club doit permettre aux pensionnaires d’Old Trafford de pouvoir accomplir ce défi. Lors d’un échange avec Rio Ferdinand, David Beckham a donné son point de vue sur le propriétaire d’INEOS.

« Je pense que le changement est clairement nécessaire. Plusieurs personnes ont dit que le club avait besoin de changement et d’une nouvelle perspective sur la façon dont le club doit être géré et les décisions prises. J’aime beaucoup Jim. Je l’ai rencontré plusieurs fois au fil des années et je pense que c’est un fan et évidemment aussi un grand manager, l’un des meilleurs et des plus grands. Il faut que les fans voient qu’il se soucie d’eux. Ils ont perdu la foi dans le leadership, ces dernières années. J’espère que les choses vont changer, mais cela prend du temps. Nous avons été assez patients en tant que fans de United, mais nous voulons que nos bons vieux jours reviennent. Le plus tôt sera le mieux », a indiqué l’ex-international anglais.