JT Foot Mercato : le Bayern Munich prépare un grand lifting !

Le Bayern en pleine mutation

Le Bayern Munich va entamer de grands changements dans son effectif. Selon les informations de Sky Sport, aucune discussion contractuelle n’existe actuellement entre Jamal Musiala et le Bayern Munich au grand dam de la direction bavaroise. Si le joueur n’envisage pas de quitter l’Allemagne pour l’instant, cela pourrait bien changer avant la fin de saison. Deux clubs plaisent énormément au joueur. Le premier n’est autre que le Real Madrid. L’autre club qui pourrait convaincre Jamal Musiala de quitter la Bavière c’est Liverpool. Toujours dans le sens des départs, Leroy Sané ne s’interdit rien. L’Allemand voit surtout Liverpool faire le forcing pour le recruter. Les Reds seraient prêts à lâcher 92 M€ pour s’offrir l’ancien joueur de Manchester City. D’après Bild, les patrons allemands vont accélérer pour boucler sa prolongation et ne pas se faire chiper le joueur. D’autant plus que Thomas Tuchel veut absolument le garder. Le Bayern pourrait aussi voir le Real Madrid tenter un assaut sur Alphonso Davies. Le club merengue cherche à se renforcer à ce poste de latéral gauche et le Canadien est la piste prioritaire. Le dernier joueur donné partant, c’est Joshua Kimmich. Son club hésite entre lui offrir un nouveau bail et le vendre cet été. L’Allemand est lié aux Bavarois jusqu’en juin 2025. Les pensionnaires de l’Allianz Arena veulent éviter un transfert gratuit l’été prochain. Du côté des arrivées, plusieurs joueurs sont cités pour venir renforcer les rangs munichois. Un milieu de Premier League fait même le forcing pour venir cet hiver. D’après les informations de Sky Sport Germany, João Palhinha n’a qu’une seule envie : signer pour le Bayern en janvier. Problème, les 65 millions réclamés par les dirigeants des Cottagers ne font clairement pas les affaires du Bayern Munich, qui n’a pas envie de dépenser cette somme cet hiver. L’autre milieu de terrain visé par les Bavarois, c’est Kalvin Phillips. En situation d’échec chez les Citizens, l’Anglais devrait bouger cet été. Désireux de mettre fin à son cauchemar en Angleterre, le champion d’Allemagne compte profiter de son maigre temps de jeu avec les Skyblues pour négocier son prix à la baisse. Enfin, le Bayern Munich est toujours à la recherche des jeunes pépites de demain. C’est pour cela, que le club allemand a coché le nom de Assan Ouédraogo qui est en train de se faire un nom avec Schalke 04 en deuxième division.

Hugo Lloris prêt à rebondir

Des nouvelles d’Hugo Lloris, placardisé à Tottenham ! Malgré cela, l’ancien capitaine de l’équipe de France a quelques touches pour le prochain mercato hivernal. Selon Marca plusieurs portes risquent de s’ouvrir pour le portier tricolore. Le média ibérique évoque des touches en France, en Turquie et en Arabie saoudite. Cette fois-ci, il y a des chances qu’il trouve une porte de sortie.

Vague de sanctions

Youcef Atal connaît enfin la durée de sa suspension alors que la LFP a statué sur le cas du joueur de l’OGC Nice ce mercredi après son post en lien avec le conflit israélo-palestinien. La commission de discipline de l’instance a d’ailleurs décidé de réagir avec fermeté. L’Algérien a écopé d’une suspension de 7 matches pour son post. Il s’agit donc d’une peine assez lourde prononcée par la commission de discipline de la LFP envers le latéral de l’OGC Nice, même s’il pouvait craindre une suspension de plusieurs mois. Pour rappel, le joueur encourt jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende puisque ses propos ont été tenus sur un réseau social et qu’ils sont donc accessibles au public via internet selon le droit français. Toujours dans les sanctions, Sandro Tonali est fixé sur son sort en Italie. Impliqué dans une affaire de paris sportifs, le milieu italien de Newcastle a été lourdement sanctionné par la fédération transalpine. Suspendu 10 mois, Tonali doit encore patienter avant de voir si l’UEFA étend sa sanction à l’international. Ce qui est sûr, c’est qu’il ratera l’Euro si la Nazionale se qualifie. Avec cette sanction de dix mois s’ajoutent huit peines alternatives, le respect d’un traitement anti-ludopathie et la disponibilité pour 16 réunions en présentiel organisées par la Fédération italienne de football. Cet accord doit maintenant être approuvé par le parquet général des sports du CONI (comité olympique italien, ndlr) avant d’être transmis à l’UEFA pour l’extension internationale de la mesure, ce qui l’empêchera de jouer avec Newcastle et qui officialisera donc la fin de la saison du joueur.