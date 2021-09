Barcelone : les premiers mots de Luuk de Jong

Prêté à la dernière minute du mercato estival, Luuk de Jong (31 ans) est devenu le nouvel attaquant du FC Barcelone après deux saisons peu convaincantes au Séville FC (85 matches, 19 buts). Sur le site officiel du club catalan, le buteur néerlandais s'est exprimé après son transfert et a fait part de son entente avec Ronald Koeman, qu'il a connu lorsqu'il était à la tête des Oranjes, et avec ses coéquipiers en sélection Memphis Depay et Frenkie de Jong.

«J'ai toujours eu de bonnes relations avec Koeman, en équipe nationale néerlandaise, et nous avons parlé à plusieurs reprises de tactique et d'autres choses liées au football. Pour moi, Koeman est un très bon entraîneur et il a confiance en moi, en mes qualités. C'est spécial d'aller au Barça et de retravailler avec lui. Il m'a dit qu'il voulait un nouveau type d'attaquant et il connaît mes qualités (...) J'ai de bonnes relations avec Memphis, je le connais du PSV et de l'équipe nationale, comme Frenkie», explique-t-il sur le site officiel du Barça. «Je veux vraiment jouer avec eux. Je connais aussi Marc-André Ter Stegen. J'ai joué avec lui au Borussia Mönchengladbach en Allemagne. Je connais des gens là-bas et c'est donc plus facile pour moi.» Le buteur sera présenté officiellement au cours de la semaine prochaine.