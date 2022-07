CdM 2022 : le Chili va faire appel de la décision de la FIFA

Septième des éliminatoires sud-américains, le Chili n'a pas dit son dernier mot et compte bien participer au prochain Mondial, prévu en fin d'année au Qatar. Après avoir porté réclamation auprès de la FIFA pour réclamer une disqualification de l’Équateur à cause d’un joueur (Byron Castillo) jugé non éligible, la Fédération chilienne de football va désormais faire appel du premier verdict rendu par la FIFA.

«Nous sommes tout à fait sûrs des conclusions de nos investigations. Il est absolument clair que le joueur utilise un document équatorien falsifié, a enchaîné le secrétaire général de la Fédération chilienne. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement une place dans la Coupe du monde 2022, mais tout le principe du fair-play», a d'ailleurs reconnu Jorge Yunge, le secrétaire général de l’ANFP cité par l’agence Reuters. Malgré le désaccord exprimé avec la décision de l’instance présidée par Gianni Infantino, c'est bien l’Équateur qui devrait défier le Sénégal, le Qatar et les Pays-Bas dans le groupe A lors du Mondial 2022 au Qatar.