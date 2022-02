La terrible statistique sur la défense de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux n'y arrivent pas cette saison. Après 25 journées, les Bordelais sont bons derniers de Ligue 1, en grande partie à cause d'une défense plus que poreuse (67 buts encaissés). Ce dimanche encore, les Girondins ont laissé échapper deux points face à l'AS Monaco après avoir mené et été en supériorité numérique pendant près d'une heure.

0/25 - Bordeaux est la 3e équipe à ne réussir aucune clean sheet lors de ses 25 premiers matches d'une saison de Ligue 1 après Toulon et le Stade Français en 1959/60 et la 1re en étant non-promue. Gruyère. #FCGBASM pic.twitter.com/bfSGIV4WV6 — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2022

Pire défense du championnat, Bordeaux n'a réussi à garder sa cage inviolée lors d'aucune des 25 rencontres disputées cette saison en championnat. Une performance inédite pour une équipe non-promue, et pour laquelle il faut remonter à la fin des années 50 pour retrouver une trace de pareil exploit. Alors promus en première division, Toulon et le Stade Français, oui on parle toujours de football, avaient réalisé cela lors de la saison 1959-1960, explique Opta.