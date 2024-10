N3 : un joueur décède après une rupture d’anévrisme en plein match

Terrible nouvelle qui nous vient de Vendée. Ce vendredi, Ouest-France nous informe du décès d’Alexis Lescaille, joueur de l’AS La Châtaigneraie. Victime d’une rupture d’anévrisme lors d’une rencontre de National 3 le week-end dernier entre son club et la réserve d’Angers, le joueur de 34 ans est décédé hier. Comme le rappelle Ouest-France, le joueur s’était écroulé après avoir tiré un coup-franc lors du match en question. Dépêchés, les secours l’avaient alors guidé, inconscient, au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon.

La suite après cette publicité

C’est là-bas que la rupture d’anévrisme lui a été diagnostiquée, avant son décès quelques jours plus tard malgré une opération subie dans un hôpital de Nantes. «Alors qu’il entamait sa 8ème saison à l’ASC, Alexis, dit « Makaï », était ce qu’on appelle un vrai joueur de club. Apprécié par les supporters pour sa gentillesse et sa proximité, il savait partager les moments de victoire avec eux mais ne fuyait jamais la défaite (…) Cher Makaï, te quitter nous est aussi compliqué qu’il a été facile de t’accepter dans notre belle famille et sois certain que nous essaierons d’être là pour les tiens comme tu as été là pour nous. À jamais dans notre cœur», exprime douloureusement son club, qui a décidé d’annuler les matches de toutes ses équipes ce week-end.