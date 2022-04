AS Roma : le nouveau show de José Mourinho

La suite après cette publicité

José Mourinho y est arrivé. Après trois tentatives infructueuses, le Special One est enfin parvenu à battre l'équipe norvégienne de Bodø/Glimt. En effet, l'AS Roma s'est inclinée 6 à 1 le 21 octobre dernier face à sa bête noire en phase de poules de la Ligue Europa. Au match retour, la Louve a concédé le nul 2-2 à domicile le 4 novembre. Quelques mois plus tard, les deux équipes se sont retrouvées en quart de finale de la C3. Là encore, les Giallorossi se sont cassés les dents puisqu'ils ont été battus 2 à 1 lors du match aller le 7 avril dernier. Dos au mur, le club romain s'est finalement imposé 4 à 0 lors de la manche retour hier.

Mourinho est reparti avec le ballon du match

Une victoire acquise grâce à un but d'Abraham et à un triplé de Zaniolo. Mais après la rencontre, ce n'est pas l'Italien qui a récupéré le ballon. En effet, c'est José Mourinho qui est allé prendre le ballon comme l'a indiqué ESPN (voir tweet ci-dessous). Heureux et soulagé d'enfin battre ce coriace adversaire, le Special One a confié après la victoire : «lorsqu'une équipe ne perd pas trois matches de suite, vous pouvez analyser pourquoi ou perdre le sens des réalités. La première fois a été un désastre pour nous, mais nous avons joué avec 2 titulaires. Le deuxième match ici à domicile, nous avons joué avec une équipe qui n'était pas complète et c'était un bon match nul pour eux ».

Jose Mourinho keeping the ball 4-0 up against FK Bodø 😂 pic.twitter.com/AokagjeGRq — ESPN FC (@ESPNFC) April 14, 2022

Il a poursuivi : « le dernier match, ils ont gagné 2-1 et peut-être qu'ils pensaient que ce serait pareil au retour. La réalité est qu'ils ont gagné 6-1, gagné 2-1 et fait match nul 2-2, bravo à eux. Mais aujourd'hui on a vu la réalité et la réalité c'est que la Roma est bien supérieure (...) Même après le match aller 2-1, j'étais confiant. Le mérite était de se concentrer uniquement sur le terrain. C'est inadmissible de n'avoir gagné contre cette équipe qu'au quatrième match, mais on a gagné celui qui comptait».

Il a régalé face aux journalistes

L'ancien entraîneur de Chelsea a ensuite répondu aux critiques sur le style de jeu de son équipe. «Bien jouer et gagner, c'est parfait, fantastique. Tu n'aimes pas bien jouer et perdre. Je pense que nous jouons beaucoup mieux que ce que les gens disent. J'ai revu le match contre la Salernitana au bureau et nous avons très bien joué. C'est trop facile de dire qu'on joue avec le caractère, la mentalité. Aujourd'hui il n'y avait pas de débats, nous étions les plus forts. À la mi-temps, j'ai dit aux garçons qu'il ne s'agissait pas d'humilier, de penser à marquer 6 buts. Il s'agissait de vouloir aller en demi-finale».

Dernier représentant italien en coupe d'Europe, le club de la capitale est en mission pour Mourinho. «Nous sommes le seul club italien en Europe ? Oui, et nous sommes prêts à porter le drapeau jusqu’au bout». Pour cela, la Louve comptera sur Nicolo Zaniolo. Un élément que le Portugais couve. «Zaniolo ? C’est un joueur qui fait vendre, vendre beaucoup (de journaux). Il joue, il ne joue pas, il est blessé. On parle trop de lui. Ce serait mieux pour nous, pour lui, pour le football italien, de le laisser tranquille. Demain il sera à la une pour une bonne raison». Tout comme la Roma, qui a enfin réussi à battre cette équipe de Bodø/Glimt qui a donné tant de maux de tête à José Mourinho.