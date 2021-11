Manchester City : l'étonnante réponse de Pep Guardiola au FC Barcelone pour Raheem Sterling

La suite après cette publicité

Il est le joueur identifié par le FC Barcelone et son nouvel entraîneur, Xavi, pour renforcer l’attaque blaugrana. Remplaçant à Manchester City (3 titularisations cette saison), Raheem Sterling (26 ans) ne semble plus trop entrer dans les plans de Pep Guardiola. Sous contrat jusqu’en 2023, l’international anglais (71 sélections, 18 buts) s’était d’ailleurs dit prêt à plier bagage le mois dernier.

« En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour j'aimerais jouer à l'étranger et relever ce défi... Je devrais en fait apprendre quelques langues différentes. (‘…) S’il y avait une opportunité d'aller ailleurs, je serais ouvert à cela à ce stade de ma carrière. Le football est la chose la plus importante pour moi. » Présent à un tournoi de golf de Sant Cugat, Guardiola a été interrogé sur cette rumeur par les médias.

« Le Barça peut faire ce qu’il veut »

« Je n’en ai aucune idée, pas que je sache… Et même si je le savais, je ne vous dirais rien », a-t-il lâché, avant d’être relancé plus concrètement sur l’intérêt blaugrana pour son joueur. « Nous, les entraîneurs, on a déjà de quoi faire pour que ceux qui ne jouent pas beaucoup ne soient pas en colère. On doit aussi penser au prochain match. J’ai déjà suffisamment de travail, mais si le Barça est intéressé par l’un de nos joueurs, je suis sûr que… »

Une fin de phrase intrigante qui a logiquement poussé les journalistes à demander au coach des Skyblues de préciser sa pensée. « Barcelone reste un club attractif, plus qu’attractif même. La ville, le club, son histoire : tout ça séduit toujours un entraîneur ou un joueur. Et si le Barça est intéressé par l’un de nos joueurs, ils mettront toute la cavalerie en marche. Le Barça, dans les bons et les mauvais côtés, peut faire ce qu’il veut. » Affaire à suivre.