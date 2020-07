LdC, PSG : la réaction de Nasser Al-Khelaïfi au tirage au sort

Après plusieurs semaines d'attente, le tirage au sort du Final 8 de la Ligue des champions a enfin été dévoilé. Qualifié pour les quarts de finale grâce à son succès face au Borussia Dortmund en mars dernier (2-0), le PSG affrontera l'Atalanta Bergame avant d'être confronté au vainqueur de l'affiche entre le RB Leipzig et l'Atlético de Madrid en cas de qualification pour le dernier carré. Si ce tableau reste ouvert pour le champion de France, ce duel face à l'Atalanta s'annonce particulièrement excitant, surtout avec le concept inédit d'élimination directe. Interrogé sur le tirage au sort, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi ne prend surtout pas à la légère la formation italienne.

« Nous aurons une confrontation très intéressante avec cette équipe de l’Atalanta Bergame. C’est un adversaire qu’on respectera, comme nous le faisons toujours, et qui confirme cette année sa présence parmi les meilleures équipes italiennes du moment. Nous avons hâte de retrouver le parfum si particulier de cette compétition. Même si le format de la Ligue des champions sera inédit, même si malheureusement nos supporters ne pourront pas nous accompagner à Lisbonne, je sais qu’on pourra compter sur l’extraordinaire soutien de tous nos fans, qu’ils se trouvent à Paris, en France ou partout dans le monde. Je sens déjà leur impatience, leur envie de partager à nouveau des émotions très fortes avec leur PSG. Nous avons d’abord deux finales de coupes nationales à jouer à la fin du mois. Ce seront deux matches de haut niveau pour nos joueurs et notre staff. Ils sont mobilisés vers ces deux premiers matches et, ensuite, soyez-en sûrs, ils mettront tout leur cœur pour honorer notre maillot en Ligue des champions, » a ainsi commenté Al-Khelaïfi sur le site officiel du champion de France.