Lamine Koné signe au Mans FC

Après un essai concluant, le défenseur central ivoirien Lamine Koné (33 ans), libre de tout contrat, fait son retour dans le football français en rejoignant avec Le Mans FC, actuel septième de National 1. Comme nous l’avions révélé sur notre site, l’Éléphant aux 9 sélections s’engage jusqu’à la fin de la saison en cours, avec une année supplémentaire en option.

« Le Président Thierry Gomez ainsi que l’ensemble du MANS FC lui souhaitent la bienvenue et le meilleur sous les couleurs « sang et or » ! Il portera le numéro 14 et est la deuxième recrue du mercato manceau après Iyad Mohamed (milieu défensif, SM CAEN) », peut-on lire dans le communiqué des pensionnaires de la MMArena.

