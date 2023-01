Lamine Koné va s’engager avec Le Mans

Vainqueur de la dernière édition de la Coupe de la Ligue avec le Racing Club de Strasbourg en 2019, le défenseur central ivoirien Lamine Koné (33 ans) s’était essayé au championnat suisse sous les couleurs du Lausanne-Sport deux mois après la fin de son contrat avec le club alsacien à l’été 2021. Libre de s’engager où il le souhaite depuis juillet dernier, l’Eléphant aux 9 sélections va faire son retour en France.

En effet, selon nos informations, l’ancien du FC Lorient et de Sunderland va rejoindre Le Mans, pensionnaire du National 1 et auteur d’un bon début de saison avec une sixième place après 16 journées. Après un essai débuté il y a quelques jours chez les Rouge-et-Jaune, le défenseur imposant (1m88) et expérimenté (378 matches pro entre la France, l’Angleterre et la Suisse) va s’engager jusqu’à la fin de la saison en cours, avec une année supplémentaire en option.

