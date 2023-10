La pépite Jamie Bynoe-Gittens prolonge avec le Borussia Dortmund

Connu pour sa capacité à former des pépites, le Borussia Dortmund possède un nouveau joyau en la personne de Jamie Bynoe-Gittens. Agé de seulement 19 l’ailier virevoltant comptabilise déjà 27 apparitions en équipe première pour trois réalisations et une passe décisive. Et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le club allemand a décidé de prolonger sa pépite jusqu’en juin 2028.

Une belle preuve de confiance quand on sait qu’initialement, le contrat de Jamie Bynoe-Gittens courait jusqu’en juin 2025. Arrivé au Borussia Dortmund en provenance de Manchester City en 2020, «le futur Jadon Sancho», comme il est souvent appelé, va donc continuer son apprentissage du plus haut niveau au sein du club allemand.