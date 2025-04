LdC, PSG : les regrets de Daniel Riolo

C’est une très belle opération qu’est parvenu à réaliser le PSG ce mardi soir. En déplacement du côté de l’Emirates Stadium pour y défier Arsenal, les champions de France ont parfaitement négocié leur demi-finale aller de la Ligue des Champions, s’imposant contre les Gunners grâce à un but rapide d’Ousmane Dembélé (0-1). Une performance d’autant plus remarquable que l’équipe londonienne n’avait plus perdu dans son antre en compétition européenne depuis mars 2021. Pourtant, certains estiment que les joueurs de Luis Enrique auraient pu faire mieux. C’est notamment le cas de Daniel Riolo.

Dans l’After Foot, l’éditorialiste est revenu sur la domination parisienne, et notamment les deux grosses cartouches manquées en fin de rencontre. Selon lui, les Franciliens auraient quasiment pu valider leur ticket pour la finale dès cette première manche : « Il est normal que tu ne n’écrases pas totalement ton adversaire, mais il y a eu une maîtrise du début à la fin et c’est très impressionnant à ce niveau de la compétition, d’autant plus à l’extérieur. J’ai presque des regrets. Il y avait limite matière, à un moment, à tuer la demi-finale dès ce soir. » Le suspens reste entier, à une semaine du match retour, prévu mercredi prochain au Parc des Princes.