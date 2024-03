EdF : Guy Stéphan s’exprime sur le futur départ de Kylian Mbappé

Homme de l’ombre et bras droit de Didier Deschamps depuis 2009, Guy Stéphan reste quelqu’un d’assez discret dans les médias. S’il limite ses apparitions publiques, le sélectionneur adjoint a accepté de se livrer sur plusieurs thématiques lors de ce rassemblement de mars. Après Franceinfo en début de semaine, c’est auprès du média Kop Football que l’homme de 67 ans s’est exprimé ce vendredi. Forcément invité à s’exprimer sur le futur de Kylian Mbappé et de ses conséquences au sein du groupe France, Stéphan s’est montré formel.

«Si l’avenir de Kylian a un impact dans le groupe ? Rien du tout, non, non, insiste l’adjoint de Didier Deschamps. Ce qui change un tout petit peu, c’est qu’il joue moins, mais il joue suffisamment pour être en forme, on l’a vu lors du dernier match contre Montpellier. Maintenant c’est son choix, ça fait 7 ans qu’il est au PSG, c’est la vie d’un joueur professionnel. On ne change pas tout les ans. Après où est-ce qu’il va aller ? Je n’en sais rien, je lis et j’écoute comme tout le monde. Il fera le meilleur choix et c’est un très bon capitaine pour nous.»