La folle ascension d'Adama Traoré, du frêle joueur du Barça au surpuissant ailier de la Roja

La suite après cette publicité

C'est la nouvelle coqueluche du foot espagnol ! Début octobre, Adama Traoré (24 ans) a porté pour la première fois le maillot de l'Espagne face au Portugal (0-0) lorsqu'il a remplacé Sergio Busquets. Une forme d'accomplissement pour ce joueur au physique hors du commun. Pourtant, la carrière de l'attaquant n'est pas un long fleuve tranquille. Formé à La Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone, Traoré a fait ses débuts avec le club catalan un soir de novembre 2013. À l'époque, c'est un adolescent frêle, âgé seulement de 17 ans, qui prenait la place de Neymar Jr. Barré par la concurrence au Barça, il a pris la direction de la Premier League où Aston Villa déboursait 10 M€ pour un joueur estampillé FC Barcelone.

Grâce à son travail et son abnégation, Adama Traoré a fini par se faire un nom en Angleterre. Si sa première saison avec Aston Villa ne répond pas à ses attentes, il rebondit à Middlesbrough où il retrouve un de ses mentors qui le prend sous son aile, Aitor Karanka. Conscient de son potentiel, l'ancien adjoint de José Mourinho au Real Madrid travaille inlassablement avec lui à la vidéo, pointant ses lacunes tactiques dans le placement et la prise de décision. Le but est de le faire progresser afin que Traoré puisse mettre son imposant physique au service de son jeu. Adama écoute les conseils de son coach et cela porte ses fruits. Il devient un joueur plus intelligent et cela se ressent sur le terrain. «À la mi-temps, je le change de position. Je ne le laisse jouer que sur l’aile près de mon banc de touche. Comme ça je peux le guider sur le terrain», confiait même Karanka à l'époque.

En 2018, c'est le grand saut ! Traoré signe à Wolverhampton contre un chèque de 20 M€. Nuno Espirito Santo décèle également le potentiel de l'attaquant et le fait énormément travailler. L'entraîneur portugais lui attribut un coach personnel qui est censé lui faire passer un cap. Ainsi, il travaille avec l'ancien sprinteur médaillé d'argent sur 200 mètres aux JO de Sydney, Darren Campbell, pour améliorer son efficacité. Adama Traoré progresse à vitesse grand V et devient une référence en Premier League. La saison 2019/20 devient l'année de la confirmation de tout ce travail. Grand artisan de la belle saison des Wolves, il inscrit 4 buts et délivre 9 passes décisives en 37 matches de championnat. De ses débuts au Barça, à son export en Angleterre, où c'est un championnat qui correspond à ses qualités, en passant par ses débuts avec l'Espagne, sa progression est linéaire et on n'a pas fini d'entendre parler de lui…

L’intégralité du focus et du parcours d’Adama Traoré est à retrouver dans la vidéo ci-dessus.