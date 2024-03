Real Sociedad-PSG : près de 2000 supporters parisiens attendus à Saint-Sébastien

Vainqueur de la Real Sociedad (2-0) au match aller, le Paris Saint-Germain va tenter, mardi soir, de valider sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions sur la pelouse d’Anoeta. Pour ce choc européen, le club de la capitale pourra d’ailleurs compter sur le soutien de 1 845 supporters, attendus à Saint-Sébastien.

Parmi ces derniers, on devrait retrouver 730 ultras et 310 VIP. De son côté, L’Equipe précise que les autorités françaises et espagnoles n’ont pas identifié de risques particuliers et qu’aucun encadrement des fans parisiens n’est ainsi prévu. Reste désormais à assurer l’essentiel sur le terrain pour offrir à ces fans une belle soirée en terres basques.