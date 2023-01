AD Ceuta - Barça : les compositions officielles

Pas de répit pour les Blaugrana ! Quatre jours après son sacre en Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid en finale (3-1), le FC Barcelone est déjà sur le pont. En effet, les hommes de Xavi Hernández affrontent ce jeudi au stade Alfonso Murube en huitième de finale de la Coupe du Roi la modeste équipe de l’AD Ceuta, club de Primera RFEF, la troisième division espagnole. L’objectif est clair pour les Barcelonais, largement favoris dans cette partie, passer ce nouveau tour afin de rallier les quarts de finale et prolonger leur bonne série. Il faudra cependant éviter un nouveau scénario rocambolesque qui avait vu la formation catalane s’imposer face à Intercity en prolongations lors du match précédent dans la compétition (3-4, a.p).

Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 20h. Pour ce huitième de finale de Coupe du Roi, Xavi à décidé d’opter pour une formation organisée en 4-3-3 avec de nombreux cadres habituels laissés au repos. La ligne défensive sera composée d’Hector Bellerin, Eric Garcia, Marcos Alonso et Jordi Alba, tandis que le poste de gardien sera occupé par Inaki Pena. Au milieu, Xavi décide de faire confiance au trio composé de Pablo Torre, Sergi Roberto et Franck Kessie. Enfin, l’attaque sera emmenée par Robert Lewandowski en pointe, accompagné par Raphinha et Ferran Torres.

Les compositions des équipes :

Barça : Pena - Bellerin, Garcia, M.Alonso, Alba - Kessie, S.Roberto, Torre - Raphinha, Lewandowski, Torres