Réunion de crise dans le vestiaire du Real Madrid

Le Real Madrid nous avait habitué à plus de sérénité. Le champion d’Espagne et d’Europe en titre reste sur deux défaites cuisantes an Santiago-Bernabéu, en Liga face au rival de toujours le FC Barcelone (4-0), et contre l’AC Milan en Ligue des Champions (3-1). Certaines attitudes vues sur le terrain ne sont pas passées inaperçues et ont fait l’objet de critiques de la part de la presse espagnole. Il faut dire qu’entre les critiques de Vinicius envers l’arbitre, les insultes de Bellingham, les performances de Mbappé ou encore le post de la femme de Valverde, il y avait de quoi faire…

Même l’avenir de Carlo Ancelotti est menacé. L’entraîneur italien a l’air d’avoir un peu perdu le fil ces dernières semaines face à des joueurs qui ne répondent plus tout le temps à ses exigences. Pour preuve, le Real est l’équipe qui court le moins depuis le lancement de cette campagne de Ligue des Champions. Des joueurs qui ne font plus les efforts les uns pour les autres, c’est que quelque chose ne va pas tactiquement, mais aussi dans le vestiaire. Il y a urgence à agir au point que le staff technique a entrepris une réunion de crise avec l’ensemble du vestiaire jeudi matin.

Ancelotti prend le problème à bras-le-corps

C’est ce que révèle Marca, donnant aussi le contenu de cette réunion. L’ambiance était tendue mais il n’y a pas eu d’effusion de colère non plus. Les entraîneurs ont souligné ce qui avait été bien fait mais a également distribué les mauvais points, sans nommer de responsables. Certaines datas ont été mises en avant pour appuyer les propos du staff. Certains joueurs auraient alors été surpris par quelques chiffres. Il a également été question de solidarité et de phases de jeu, avec un accent particulier sur l’action menant au second but milanais mardi soir.

Globalement, tout le monde s’accorde à dire que cette réunion fut constructive. Il fut question d’engagement envers chacun, de recherches de solutions. Ancelotti est d’ailleurs apparu avec une énergie rare. Certains problèmes ont été mis en évidence et, toujours selon Marca, la séance de jeudi fut particulièrement dynamique. Il s’agit maintenant de mettre toutes ces consignes en application sur le terrain, et ce dès samedi contre Osasuna au Santiago-Bernabéu (14h). Une nouvelle contre-performance face à l’une des équipes-surprises de Liga impliquerait des secousses encore plus grandes.