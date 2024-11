Le Real Madrid envisage de licencier Carlo Ancelotti !

Les lendemains de défaite sont toujours animés à Madrid. Les médias ont l’habitude de se lâcher, tout comme les fans sur les réseaux sociaux. Mais cette défaite face à l’AC Milan, qui suit déjà une humiliation infligée par le Barça lors du Clasico, n’est pas qu’une simple défaite. C’est le début d’une crise aussi grave qu’inattendue, puisque tout le monde pensait que les Merengues allaient continuer sur la lancée de la saison dernière… Forcément, il y a de nombreux hommes pointés du doigt et désignés responsables de ces mauvais résultats, avec Aurélien Tchouameni et Kylian Mbappé en tête de liste.

Carlo Ancelotti reçoit lui aussi un sacré lot de critiques. Beaucoup de choses sont reprochées au tacticien italien en ce moment, comme le contenu proposé par son équipe pendant les rencontres, son animation offensive, la gestion des jeunes comme Endrick et Arda Güler ou le coaching en cours de match. Et visiblement, ces avis sont aussi partagés par la direction du Real Madrid.

Ancelotti a perdu son crédit

Comme l’indique Relevo, la direction du Real Madrid pense déjà à l’avenir de l’ancien de l’AC Milan. Son poste est clairement en danger, et l’état-major du club de la capitale espagnole tire les mêmes constats que les fans et les journalistes. Le cas Bellingham, qu’Ancelotti utilise plutôt mal cette saison, fait aussi perdre du crédit à l’Italien. Les têtes pensantes du club ont de plus en plus de doute sur sa capacité à piloter le vaisseau blanc.

Des sources internes au club madrilène assurent ainsi au média que si les résultats ne s’améliorent pas rapidement, Ancelotti pourrait bien être licencié dans les prochaines semaines. Une décision drastique que le Real Madrid ne pensait pas et ne voulait pas prendre aussi rapidement dans la saison, mais qui risque d’être nécessaire pour relancer une dynamique positive. On assiste donc peut-être à la fin d’une belle histoire entre le club le plus prestigieux du monde et l’homme qui lui a permis de gagner, entre autres, trois Ligues des Champions…