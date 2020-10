Nice : Dante très touché par l'attentat

Une rencontre particulière. Jeudi soir, l'OGC Nice a disposé de l'Hapoël Beer-Sheva à l'Allianz Riviera dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de Ligue Europa (1-0) plusieurs heures après l'attentat qui a coûté la vie à trois personnes dans la Basilique Notre-Dame de l'Assomption. Présent sur RMC ce vendredi, le défenseur brésilien de l'OGCN Dante est revenu sur cette partie. Et ça n'a pas été facile.

«Ça nous a vraiment touchés. On aime le peuple niçois, la chaleur des gens ici. Ça nous touche, bien évidemment. Une des trois victimes est brésilienne. Elle vient de Salvador, d’où je viens aussi. C’était difficile... On va rester debout. On souhaite la paix, on veut vivre heureux», a déclaré le joueur âgé de 37 ans.