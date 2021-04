Tiemoué Bakayoko proposé au PSG et à l'OL !

Arraché à l'AS Monaco par Chelsea en 2017 contre la modique somme de 40 M€, Tiémoué Bakayoko multiplie les prêts depuis plusieurs saisons (AC Milan, Monaco et Napoli). Cette saison, le milieu de terrain international tricolore de 26 ans évolue donc en Serie A. Malgré une saison plutôt satisfaisante avec les Partenopei (36 rencontres toutes compétitions confondues, 1 but, 2 passes décisives), l'international français (1 sélection) devrait revenir à Londres en fin de saison, club avec lequel il lui reste un an de contrat.

La suite après cette publicité

Et selon nos informations, le clan Bakayoko s'est déjà mis au travail pour trouver une porte de sortie à Tiémoué. Une porte qui pourrait d’ailleurs s’ouvrir sur la Ligue 1, et notamment au Paris Saint-Germain et Lyon, où le joueur a été proposé.