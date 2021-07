PSG : le prix demandé pour Thilo Kehrer

Il a perdu son numéro 4 au profit de Sergio Ramos, et si cela ne tenait qu'aux dirigeants parisiens, il perdrait aussi sa place dans l'effectif. Si l'arrivée du défenseur espagnol réjouit logiquement tout le monde à Paris, elle vient fragiliser un Thilo Kehrer déjà dans le dur. Leonardo et ses équipes comptent ainsi bien se défaire du défenseur allemand pour renflouer les caisses.

Lundi, nous vous révélions en exclusivité sur Foot Mercato que l'Allemand n'avait pourtant pas l'intention de partir. Du moins, pas actuellement, et il pourrait changer d'avis en début de saison. Ce mardi, c'est L'Équipe qui dévoile des informations sur la situation de l'Allemand, expliquant que ça ne se bouscule pas vraiment au portillon pour l'ancien de Schalke 04.

Pochettino ne compte pas sur lui

Le média confirme nos informations quant aux intentions du joueur de 24 ans, et précise que le PSG demande aujourd'hui 20 millions d'euros pour l'international allemand (9 sélections). Un montant conséquent - un peu plus de la moitié de son prix d'achat de 37 M€ - qui, logiquement, refroidit les intéressés. Il faut dire qu'en plus de ses prestations pas vraiment convaincantes depuis son arrivée il y a trois ans, il a aussi connu de nombreux pépins physiques.

Avec deux ans de contrat en vigueur devant lui (juin 2023), il n'entre pas dans les plans de son entraîneur, qui peut compter sur une charnière centrale particulièrement bien fournie, et ne compte pas sur lui pour dépanner sur un côté. Après avoir encaissé un joli chèque environnant les 10 millions d'euros pour Bakker, vendu à Leverkusen, Leonardo se montre donc ambitieux pour l'Allemand.