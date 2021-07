Mitchel Bakker quitte le PSG et file au Bayer Leverkusen

La suite après cette publicité

Un mercato cinq étoiles. Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de frapper très fort en recrutant Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Parallèlement à cela, les pensionnaires du Parc des Princes doivent aussi dégraisser puisque l'effectif est riche en quantité. Comme d'autres éléments du groupe, Mitchel Bakker a été placé sur la liste des indésirables.

Arrivé dans la capitale en 2019, le latéral gauche a été un remplaçant dans l'esprit des divers coaches. Après une première saison avec seulement 5 matches au compteur, il est apparu à 40 reprises toutes compétitions confondues l'an dernier, dont 25 fois en tant que titulaire. Le joueur de 21 ans a notamment pu obtenir du temps de jeu suite aux blessures de Bernat et Kurzawa. Mais avec ces deux joueurs, plus Abdou Diallo, la concurrence allait repartir de plus belle cette saison 2021-22.

Bakker s'en va après deux ans à Paris

Interrogé par De Telegraaf il y a quelques semaines, le natif de Purmerend avait ouvert la porte à un départ : «nous allons nous asseoir autour de la table, et nous verrons les perspectives pour la saison prochaine. Bien sûr, je veux pouvoir jouer une saison complète. Il y a de l'intérêt, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets du PSG. Maintenant, je ne sais pas encore si je vais rester, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison». Et Bakker a décidé de partir.

En effet, le PSG vient d'acter son départ du côté du Bayer Leverkusen. «Bienvenue à Leverkusen, Mitchel Bakker ! Le Bayer a recruté l'international néerlandais U21 du Paris Saint-Germain. Il s'est engagé jusqu'en 2025», indique le club allemand. Le poulain de Mino Raiola va pouvoir poursuivre sa progression dans un championnat qu'il va découvrir, la Bundesliga.