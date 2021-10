Le FC Barcelone a bouclé la prolongation d'Ansu Fati !

La suite après cette publicité

La Fatimania bat son plein depuis quelques semaines du côté du FC Barcelone. Le jeune attaquant de 18 ans, revenu à la compétition après une longue absence et plusieurs opérations du genou, a redonné espoir à tout le peuple culé, déprimé depuis le départ de Lionel Messi (34 ans) au Paris SG cet été, et ce, en l'espace de quatre apparitions toutes compétitions confondues, ponctuées par deux réalisations et de jolis gestes.

Les Blaugranas se sont donc activés pour boucler sa prolongation de contrat tant qu'il était encore temps, puisque d'autres gros poissons commençaient à rôder autour de son représentant Jorge Mendes et lui. Mundo Deportivo révèle que, ce lundi soir, les deux parties sont tombées d'accord pour signer un nouveau bail. Le directeur sportif Mateu Alemany s'est même rendu à Porto, fief du super agent portugais, pour formaliser définitivement cet accord de principe.

Clause à 1 milliard, grosse augmentation de salaire

Sport en dévoile les contours ce mardi après-midi. L'international espagnol (4 capes, 1 but), aujourd'hui sous contrat jusqu'en juin 2022 (le Barça dispose d'une clause unilatérale pour le prolonger jusqu'en juin 2024), va en fait s'engager avec les pensionnaires du Camp Nou jusqu'en juin 2027. Et, comme pour Pedri (18 ans), récemment blindé jusqu'en juin 2026, le n° 10 azulgrana aura une clause libératoire fixée à hauteur de 1 milliard d'euros. Et ce n'est pas tout. Ses émoluments vont également substantiellement augmenter, eu égard à sa nouvelle dimension.

Si on en ignore la teneur, on sait que les Catalans ont été obligés de mettre la main à la poche plus qu'ils ne l'avaient prévu. «Nous avons dû accepter certaines conditions, mais c'est un contrat juste et bon pour le club et le joueur, qui percevra ce qu'il mérite au vu de sa trajectoire et de sa marge de progression», a expliqué une source proche de la direction au journal. Le Barça espère pouvoir annoncer officiellement la bonne nouvelle de la prolongation d'Ansu Fati avant le Clasico de dimanche face au Real Madrid (10e journée de Liga).