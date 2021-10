Les grands d'Europe se bousculent pour Ansu Fati

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone et ses socios ont (un peu) retrouvé le sourire. Dévastés par le départ de la légende Lionel Messi, les inconditionnels blaugranas peuvent à nouveau s’extasier. Et c’est un certain Ansu Fati qui leur procure autant d’émotions. À 18 ans seulement, le jeune international espagnol (4 sélections, 1 but) n’avait plus refoulé les pelouses depuis près d’un an. Pour son grand retour, il ne s’est pas raté.

En trois matches de Liga, il a déjà marqué à deux reprises. Et aujourd’hui, toute la presse catalane s’enflamme sur un Fati visiblement pas tétanisé d’avoir hérité du numéro 10 de Messi. Mais il y a un hic. Si le joueur régale et se sent comme chez lui à Barcelone, tant qu’il n’aura pas prolongé son contrat (qui se termine en juin 2022), personne ne sera entièrement rassuré.

Fati également suivi en France

D’autant que Fati a délaissé le frère de Messi pour rejoindre l’écurie Jorge Mendes. Et au Barça, on sait que le super agent portugais ne fait pas dans les sentiments, même lorsqu’il s’agit d’un enfant du club. Après avoir réussi à prolonger Pedri jusqu’en 2026, les Culés travaillent d’arrache-pied pour en faire de même avec Fati.

Sauf que Mundo Deportivo avance que plusieurs courtisans venus d’Angleterre, d’Italie, d’Allemagne et de France font le forcing pour s’attacher ses services. Concernant l’intérêt français, difficile de voir un autre club que le PSG. Pour rappel, Josep Maria Bartomeu, l’ancien patron du Barça, a récemment confirmé que Manchester United était prêt à payer 150 M€ pour le jeune Espagnol. Offre qui avait été refusée. Reste maintenant à savoir s’il s’agit d’une info ou d’une intox visant à presser les dirigeants catalans.