Randal Kolo Muani a demandé à quitter Francfort !

Les choses s’accélèrent sur le marché des attaquants. Le grand jeu des chaises musicales a débuté, et personne ne sera épargné. L’attaquant français Randal Kolo Muani (24 ans) le sait, il est concerné par ce chambardement. Déjà parce qu’il a réalisé une saison pleine avec l’Eintracht Francfort en Bundesliga (15 buts et 11 passes décisives). Ensuite parce qu’il s’est fait remarquer en sélection nationale pendant le Mondial. Enfin parce qu’il est jeune et polyvalent sur le front de l’attaque.

Tout cela en fait une cible de choix, que le PSG a coché pour son mercato. Le club de la capitale a récemment enclenché la deuxième dans ce dossier, en parallèle des négociations pour Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos notamment. Kolo Muani, lui, écoute attentivement les arguments parisiens. Jusque-là, il n’avait pas laissé poindre ses intentions.

Francfort attend les offres

Mais selon les informations de RMC Sport, c’est désormais chose faite, puisqu’il a prévenu ses dirigeants qu’il souhaitait changer d’air cet été. La direction de l’Eintracht Francfort redoutait cette situation, mais elle l’avait légèrement anticipé en commençant à se renseigner sur d’autres buteurs (comme Elye Wahi de Montpellier notamment). Elle avait surtout fixé un tarif rédhibitoire pour effrayer les courtisans, à commencer par le Bayern Munich.

En communiquant son désir de quitter Francfort cet été, Randal Kolo Muani fait sa part du travail, afin de faciliter les négociations entre les clubs qui le veulent et Francfort. Le club allemand peut en tout cas s’appuyer sur la bonne saison de son attaquant, son âge (24 ans) et son contrat jusqu’en 2027 pour en tirer le maximum d’argent.