Lens - PSG : les compositions probables

C’est le choc des 32es de finale de la Coupe de France. Au stade Bollaert-Delelis, le RC Lens, septième de Ligue 1, accueille le Paris Saint-Germain, en pleine confiance après deux victoires importantes face à l’OL (3-1) et à l’AS Monaco (2-4). Solide leader du championnat de France, le club de la capitale aura donc à coeur d’enchaîner pour terminer au mieux cette année 2024.

Accrochés par l’AJ Auxerre lors de la dernière journée après deux succès contre Reims et Montpellier, les Sang et Or tenteront, quant à eux, de faire déjouer les pronostics, mais devront faire sans plusieurs cadres. Ainsi, Ruben Aguilar, Wesley Saïd, Martin Satriano, Rémy Labeau-Lascary, mais également Brice Samba manqueront à l’appel. Dès lors, Will Still devrait opter pour un 4-4-2 avec Hervé Koffi, titularisé pour la première fois de la saison dans les cages lensoises.

Le PSG sans Barcola et Donnarumma

Devant lui, Frankowski, Danso, Khusanov et Medina sont pressentis pour former le quatuor défensif alors que Thomasson, El Aynaoui, Chavez et Zaroury seront associés dans l’entrejeu. Enfin, Fulgini et Nzola sont annoncés titulaires à la pointe de l’attaque artésienne. De son côté, Luis Enrique devra lui composer sans Gigio Donnarumma, forfait après son terrible choc avec Wilfried Singo mercredi soir.

Pour suppléer le dernier rempart italien, Safonov devrait donc être titularisé dans un 4-3-3 où Marquinhos et Pacho pourraient être associés en charnière centrale. Zaïre-Emery et Nuno Mendes débuteraient, eux, dans les couloirs alors que Ruiz, Vitinha et Neves sont pressentis pour débuter au milieu de terrain. Sur un petit nuage au cours des dernières semaines, Doué est une nouvelle fois annoncé titulaire, tout comme Dembélé et Ramos, décisif depuis son retour à la compétition.