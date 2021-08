Spezia : les premiers mots de Janis Antiste

Ces dernières heures, le jeune attaquant de Toulouse, Janis Antiste, a rejoint la formation italienne de La Spezia. Un club avec lequel il a signé jusqu’en 2026. « Je suis motivé et ravi par l'opportunité de me tester en Serie A, l'un des championnats les plus difficiles et les plus importants au monde. Je remercie Toulouse de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui et je remercie mon nouveau club pour la confiance qu'il m'accorde : J'ai hâte de leur rendre la pareille sur le terrain », a indiqué le nouveau numéro 22 du club italien.

Responsable des opérations du football du club (et ancien directeur technique de l’AS Monaco), Riccardo Pecini n’a pas caché son plaisir d’avoir su enrôler un joueur qui évoluait au TFC depuis l’âge de 8 ans. « Antiste est une acquisition importante tant pour le présent que pour l'avenir. C'est un joueur de 2002 avec de grandes qualités, qui a fait plusieurs apparitions avec l'équipe principale de Toulouse et je suis sûr qu'il prouvera sa valeur en Italie. »