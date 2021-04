ASSE : Adil Aouchiche fait le bilan

La suite après cette publicité

À l’instar d’autres titis du Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche (18 ans) a pris son envol cet été en quittant la capitale pour rejoindre l’AS Saint-Étienne. Choix surprenant au départ, au vu des difficultés que rencontrent les Verts ces dernières saisons en championnat, mais qui s’avère payant selon le natif du Blanc-Mesnil.

«Je veux plus et je voudrais toujours plus. Mais je suis assez content. Je progresse beaucoup, j’en suis à 27 matches, 18 titularisations. C’est ce que je voulais : jouer un maximum avec mon équipe et la faire gagner. Sur le plan des statistiques, j’en suis à 2 buts, 4 passes décisives. Je suis content, ce sont de petites choses qui donnent confiance. Je vais encore travailler, je dois faire plus, mettre plus de buts et de passes dé. Je suis sur le bon chemin», explique-t-il au Progrès.