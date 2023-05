Yann Karamoh va rester au Torino

La suite après cette publicité

Entre Yann Karamoh et le Torino, c’est une affaire qui roule. L’attaquant de 24 ans avait des offres durant le dernier mercato hivernal et était resté en Serie A. Ses dernières performances ont totalement séduit ses dirigeants, avec notamment 5 buts inscrits durant la phase retour. Il est même le deuxième meilleur buteur du club turinois derrière Sanabria.

Selon nos informations, le Torino va lever l’option et prolonger de deux années son ailier français, passé précédemment par Caen, l’Inter, Bordeaux et surtout Parme. Karamoh souhaite poursuivre l’aventure, et trouver une certaine continuité dans un club qu’il a appris à connaître et qui lui plait. Plusieurs formations (anglaises, allemandes, italiennes) étaient pourtant venues aux informations.

