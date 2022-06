Jon Dahl Tomasson nouvel entraîneur des Blackburn Rovers

Dans un communiqué publié ce mardi, les Blackburn Rovers ont annoncé la nomination de Jon Dahl Tomasson en tant que nouvel entraîneur du club de Championship. L’ancien international danois qui a notamment joué à Feyenoord ou à l’AC Milan, s’est engagé jusqu’en juin 2025 avec la formation qui évolue en deuxième division anglaise.

Devenu coach depuis 2011, le Danois de 45 ans a été entraineur adjoint de la sélection danoise entre 2016 et 2020, avant d’entrainer le Malmö FF jusqu’en décembre dernier. « Je suis vraiment fier et excité de prendre la relève en tant que manager des Blackburn Rovers, un club avec beaucoup de tradition et aussi une grande ambition », a déclaré Tomasson lors de la signature de son nouveau contrat.

