La prédiction de Jérôme Rothen sur le mercato du PSG

Alors que Daniel Riolo a évoqué l’intérêt toujours réel du PSG pour Victor Osimhen, Jérôme Rothen a également distillé quelques informations au sujet du club de la capitale dans son émission Rothen s’enflamme ce jeudi. «Déjà, concernant la prolongation de Luis Campos, il y a des discussions mais ce n’est pas encore imminent. Ça veut dire que la direction se pose des questions. Luis Campos est quelqu’un de reconnu dans le milieu, il a des offres de clubs différents et Paris pourrait aussi le perdre», a tout d’abord lancé l’ancien Monégasque.

Et d’ajouter : «concernant le mercato, on entend beaucoup de choses. Mais s’il n’y a pas de départ de Randal Kolo Muani, il n’y aura aucune arrivée. C’est clair et net. Le club et le joueur souhaitent un départ, donc il partira en cas d’offre intéressante. En cas de départ, il est possible qu’un ou deux joueurs arrivent. La politique du club ne va pas changer en cas d’arrivées, il s’agirait de jeunes à fort potentiel. Ils partent du principe qu’il faut prendre les meilleurs jeunes joueurs en Europe pour les faire progresser et les faire grandir». Affaire(s) à suivre…