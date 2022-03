Inter : Arturo Vidal a envie d'aller jouer au Brésil

La suite après cette publicité

Interviewé par la chaine de télévision TNT Sports, le milieu de terrain de l’Inter Milan Arturo Vidal a évoqué la possibilité de quitter l’Europe pour aller jouer au Brésil à Flamengo, club qu’il apprécie particulièrement. « C'est un club que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amour pour eux. Le maillot que j'ai m'a été offert par le président. Cela a rempli mon cœur. Je rêve d'y jouer, je ne peux pas le nier. Quand ça arrivera, j'irai là-bas. J'espère que ce sera bientôt, si le manager ou la direction me veulent il y aura un rapprochement et je ferai tout mon possible pour y aller. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour partir d'Europe, mais si ça arrive mon objectif est très clair : tout gagner avec Flamengo », a expliqué l’international chilien.

Vidal, qui a depuis peu les cheveux peroxydés, a également parlé de sa saison à l’Inter où il ne joue pas assez selon lui. « La crête blanchie ? Je l'ai fait pour changer un peu, pour voir si le coach me voyait plus avec ces cheveux à l'entraînement puisque je n'ai pas joué beaucoup de matchs, donc j'avais envie de changer un peu les choses. L'important c'est que tout le monde m'a vu jouer contre Liverpool et personne ne me l'enlèvera », a déclaré le Chilien de 34 ans, qui démarre très souvent sur le banc cette saison. Il a tout de même disputé 32 rencontres avec l’Inter cette année, inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives.