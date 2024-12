José Mourinho donne de ses nouvelles après une opération chirurgicale

Le début de saison de Fenerbahçe n’est pas vraiment celui escompté. Alors que la folie des grandeurs s’était emparée du club turc cet été avec l’arrivée retentissante de José Mourinho sur son banc, le bilan n’est pas forcément glorieux à la moitié de la saison. Deuxième de Süper Lig, le Fener compte néanmoins cinq points de retard sur Galatasaray, qui compte même un match de moins. Un bilan qui n’inquiète pas réellement José Mourinho, toujours très confiant comme à son habitude. Ce dimanche, le Special One a même donné de ses nouvelles sur Instagram après une opération chirurgicale :

«Je souhaite à tous de joyeuses vacances. Que cette période soit remplie d’amour et de bonheur pour vous tous et vos familles. Pour ceux d’entre vous qui ont manifesté leur inquiétude, je peux confirmer que les informations faisant état de mon intervention ont été grandement exagérées, il s’agit simplement d’une intervention rapide et mineure. Je vais reprendre l’entraînement dès le premier jour de retour de vacances, comme toujours. Je n’ai jamais raté une séance depuis 25 ans, et je ne compte pas commencer maintenant.»