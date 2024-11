OM - Auxerre : le gros coup de gueule de Quentin Merlin à la pause

Humilié. C’est ce que vit l’OM à la pause ce soir face à Auxerre. Menés de trois buts, les joueurs de Roberto De Zerbi confirment leur début de saison chaotique à domicile avec seulement 5 points pris, ce qui en fait la troisième pire équipe du championnat. À la pause, Quentin Merlin a logiquement poussé un coup de gueule au micro de DAZN.

La suite après cette publicité

«On ne représente pas l’OM, on est indigne de ce club, on n’arrive pas à comprendre de ce qui se passe, mais en tout cas, il faut vraiment se réveiller par respect pour le club et les supporters. Ce n’est pas possible de faire ça, prendre 3-0 à domicile, il faut se réveiller et une deuxième mi-temps arrive», a pesté l’ancien Nantais.