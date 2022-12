Twitch : revivez le debrief de la redaction FM sur France-Pologne

Cliquez ici pour suivre et participer au chat sur notre chaine Twitch

La suite après cette publicité

Malgré sa défaite face à la Tunisie, la France était annoncée clairement comme le grandissime favori de la rencontre face à la Pologne pour ces 1/8e de finale de la Coupe du Monde. Après une première mi-temps constrastée, Olivier Giroud ouvrait la marque et permettait aux Bleus de mener après 45 minutes. Dans une deuxième mi-temps globalement maitrisée avec un doublé magique de Kylian Mbappé, les Bleus ont passé l'obstacle polonais sans encombre (3-1) et défieront samedi prochain à 20h, le vainqueur de Angleterre-Sénégal.

Vous avez envie de donner votre avis sur la rencontre et de participer au débrief du match (réactions à chaud, notes du match, quel meilleur adversaire pour les Bleus en 1/4) avec 5 de nos journalistes sur notre chaîne officielle Twitch, n'hésitez plus et rejoignez-nous ! En bonus, gagnez le maillot de l'Equipe de France en vous inscrivant à notre chaine et en répondant le plus vite possible à la question que vous posera Maël en fin d'émission.