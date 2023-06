PSG : réunion au sommet entre Kylian Mbappé et Luis Enrique

La suite après cette publicité

Une nouvelle page va s’écrire au Paris Saint-Germain. Officiellement toujours en poste, Christophe Galtier devrait, sauf incroyable retournement de situation, laisser sa place à Luis Enrique sur le banc du club de la capitale. Attendu comme l’architecte du renouveau parisien, l’ancien technicien du FC Barcelone aura la lourde tâche de relancer une équipe en perte de vitesse, notamment sur la scène européenne.

Pour ce faire, l’Espagnol de 53 ans souhaite, d’abord, savoir sur quels joueurs il pourra s’appuyer lors de l’exercice 2023-2024. Et le nom de Kylian Mbappé revient forcément avec insistance. Après avoir déclaré ne pas vouloir renouveler son contrat au-delà de juin 2024, le Bondynois agite le mercato. La raison ? La position ferme de Doha qui espère une prolongation lors de cette fenêtre estivale ou une vente en cas de refus de l’ancien Monégasque.

Luis Enrique veut faire de Mbappé le capitaine du PSG !

Dans le viseur du Real Madrid, à l’affût de la moindre opportunité dans ce dossier, KM7 martèle pourtant son intention de rester sous le maillot parisien jusqu’à la fin de son bail. Dès lors, Luis Enrique attend un signe clair de sa direction quant à cet épineux dossier. Comme indiqué par Defensa Central, le futur tacticien du PSG souhaite avoir tous les éléments en sa possession avant d’imprimer sa philosophie de jeu dans la Ville Lumière.

Le média espagnol précise d’ailleurs que Luis Enrique a d’ores et déjà prévu de rencontrer Kylian Mbappé pour lui présenter le projet dont il sera le capitaine. Si l’ancien sélectionneur de l’Espagne a bien compris qu’il ne pourrait certainement pas retenir plus longtemps l’ancien Monégasque dans la capitale française, nul doute que son franc parler et sa personnalité bien trempée pourraient malgré tout avoir un impact certain sur la saison à venir de l’international français…