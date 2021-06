Nike révèle le ballon de la Premier League pour la saison 2021-2022 !

Alors que tous les yeux sont rivés sur l'Euro 2020, les fédérations, les clubs ainsi que les équipementiers préparent déjà la saison prochaine et aujourd'hui, Nike et la Premier League sont à l'honneur. Après DerbySport, Uhlsport et Puma, qui ont respectivement dévoilé les nouveaux ballons de la Bundesliga, de la Ligue 1 et de la Liga, c'est au tour de l'équipementier américain de se lancer et de présenter le ballon qui sera utilisé sur toutes les pelouses de l'élite anglaise lors de la campagne 2021-2022.

La suite après cette publicité

Partenaire officiel de la Premier League depuis 2000, la marque à la virgule dévoile aujourd'hui le nouveau ballon Flight avec lequel Bruno Fernandes et Kevin de Bruyne distribueront de nombreuses passes décisives la saison prochaine. Introduit la saison dernière en première division anglaise, ce ballon se présente dans un design revisité.

The @nikefootball 𝙁𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 matchball returns for a second season 🧨



Are you ready to see what 2021/22 brings? ✨ pic.twitter.com/q0lJokLFwf — Premier League (@premierleague) June 15, 2021

Les ballons Nike ayant généralement une durée de vie de deux ans dans les grands championnats européens, c'est donc tout naturellement que le Flight apparaît pour une seconde saison consécutive en attendant d'être possiblement remplacé la saison prochaine. Alors qu'il a véritablement révolutionné le marché des ballons de football la saison dernière, le Nike Flight conserve ses caractéristiques uniques. On retrouve ainsi la technologie Aerowsculpt et son design quasi sans couture qui modifie l'aérodynamisme et les trajectoires du ballon afin de les rendre plus régulières et prévisibles. Des « micro-volets » sont également imprimés stratégiquement avec de l'encre 3D afin d'optimiser la stabilité aérodynamique. Enfin, la technologie « ACC » est également présente sur le ballon pour offrir un contrôle du ballon idéal dans toutes les conditions de jeu grâce à son revêtement spécial.

S'il n'y a pas de nouveautés d'un point de vue technologique, le Nike Flight se présente dans un quatrième coloris en deux saisons. Ce nouveau coloris devrait servir pour la première partie de saison alors qu'un nouveau ballon plus coloré devrait faire son apparition lorsque les conditions de jeu se détérioreront à l'arrivée du Boxing Day et de l'hiver. Lors de la première journée du championnat le 14 août, les joueurs de Premier League joueront avec un ballon au fond blanc où se présente un motif organique noir suivant la forme sphérique du ballon et non la forme des quatre panneaux. Ce nouveau ballon se distingue aussi grâce à ses cercles orange inspirés du ballon « Tunnel Vision » de la saison 2019-2020.